Twee eersteklassers moeten nu al aan de bak in de Croky Cup: OHL en Waasland-Beveren kennen hun tegenstanders

We zitten aan de vijfde ronde van de Beker van België en dat wil zeggen dat de eersteklassers bijna hun opwachting maken. Omdat we dit seizoen met 18 clubs zijn in 1A zullen er twee ploegen al een ronde vroeger in actie moeten komen.

In ronde 6 van de Croky Cup worden de zestien eersteklassers geïntegreerd in de Beker van België. Toch maken Waasland-Beveren (gedegradeerd volgens het vorige format) en OHL (verliezend promotiefinalist) in de vijfde ronde al hun opwachting. OHL moet naar FC Knokke uit Eerste Nationale en Waasland-Beveren ontvangt Sparta Petegem in de Freethiel. Union strijdt tegen KSK Heist voor een plaats bij de laatste 32 en Lokeren-Temse tegen KVC Jong Lede. Er moet ook nog een partij worden afgewerkt in de vierde ronde. Woensdag speelt Lierse Kempenzonen op het veld van Olympic Charleroi. Straks de volledige loting.