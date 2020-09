🎥 Wanneer de technologie op het juiste moment faalt: Verbinding Bjorn Engels verbroken bij cruciale vraag

Björn Engels lijkt op de radar van Anderlecht te staan. De ex-verdediger van Club Brugge speelt bij Aston Villa in de Premier League maar komt daar niet altijd aan de bak.

Bij Play Sports hadden ze een video-verbinding met Engels om te vragen waar zijn toekomst ligt. Of hij opnieuw naar België zou kunnen trekken? "Een terugkeer naar Brugge zal ik altijd overwegen, ook in de toekomst", was het antwoord.

Waarop Eric Van Meir hem vroeg of er iets waar was van de transfergeruchten dat hij naar Anderlecht zou trekken. Het antwoord van Engels? Een bevroren scherm want de verbinding viel weg... Toeval? Hoogstwaarschijnlijk wel, maar wel op het perfecte moment.