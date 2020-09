"Een van de grootste talenten van Antwerp" komt sporadisch van de bank: Ivan Leko probeert hem te prikkelen

Tegen Eupen kreeg Manuel Benson zijn eerste echte kans om zich te bewijzen van Ivan Leko. De winger heeft niet echt een plaats in de 3-5-2 van de Kroaat en zit vaker op de bank dan hem lief is. Zo heeft de recordaankoop van Antwerp nog niet kunnen brengen wat van hem wordt verwacht.

In de zomer van 2019 legde Antwerp 3 miljoen euro op tafel bij KRC Genk voor Manuel Benson. Ondertussen kan de kwieke winger het aantal basisplaatsen bij de Great Old nog steeds op twee handen tellen. Tegen Eupen kreeg hij een volledige helft om zich te bewijzen. Het was zijn eerste kans onder Ivan Leko. Zijn vorige, en tot zondag enige, kansje was een invalbeurt van 5 minuten tegen Moeskroen.

Misschien komt het wel omdat Benson niet de meest geschikte speler is om in een 3-5-2 de flank te bestrijken. Dan was de 4-3-3 van Laszlo Bölöni geschikter voor hem. Maar zondag heeft hij zijn trainer toch kunnen bekoren.

Benson is een van de drie meest talentvolle spelers van Antwerp.

"De jongens die nog niet veel hebben gespeeld laten zich zien op training. Niemand twijfelt aan de kwaliteiten van Manuel Benson. Niet bij Antwerp vorig seizoen, niet bij Genk voordien", zei Leko over de duurste inkomende transfer van de club.

Maar hij wil meer zien van zijn flankspeler. Leko gelooft dat Benson kan uitgroeien tot een van de bepalende spelers. "Hij hoort waarschijnlijk bij de drie grootste talenten van het team. Maar de tijd van het beloftenvoetbal is voorbij. Het is nu tijd om je carrière in handen te nemen door het talent te gebruiken dat God je heeft gegeven. Dus ik wil Benson een matchwinnaar zien worden bij een topclub en ik hoop dat dit de eerste stap was", besloot Leko.