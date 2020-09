KV Mechelen hoopt op nieuwe investeerders, mogelijk ook buitenlandse

KV Mechelen zit zwaar met de zaak rond hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx in de maag. Gisteren viel het parket binnen op de club, maar KV Mechelen blijft voorlopig buiten schot in de zaak. Maar voor de perceptie is het niet leuk.

"KV Mechelen verleent zijn volledige medewerking aan het onderzoek", klinkt het. Maar dat ze zo snel mogelijk willen scheiden van Penninckx is duidelijk. Daarvoor worden nieuwe investeerders gezocht en die zouden er ook zijn. De schuldenlast van 38 miljoen euro is er wel nog. Volgens de statuten van de club mogen er wel geen buitenlandse investeerders aangetrokken worden, maar er wordt aan gedacht om dat te wijzigen, weet HLN.