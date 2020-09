Nill De Pauw krijgt opvallende oproep en kan zijn debuut maken als international

Nill De Pauw is er ondertussen al 29, maar een internationaal debuut zat er voor de aanvaller nog niet in. Nu krijgt hij misschien toch zijn kans.

De Pauw heeft namelijk Congolese roots en bondscoach Christian N'Sengi heeft De Pauw bij de selectie gehaald voor de wedstrijden tegen Burkina Faso en Marokko.

De Pauw was Belgisch jeugdinternational, maar speelde nog nooit een interland. Hij zat wel al eens in de voorselectie van het nationale team van Congo, maar haalde toen de uiteindelijke selectie niet.

Hij zal niet alleen afreizen naar Congo, want ook Edo Kayembe en Jordan Botaka zijn opgeroepen. Voor Mpoku, Mbokani, Muleka en Bokadi was er geen plek in de selectie.