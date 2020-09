Leko stuurt Didier Lamkel Zé opnieuw naar B-kern

Ivan Leko heeft problemen om het evenwicht op de flanken te vinden, maar rekent toch (voorlopig?) niet meer op Didier Lamkel Zé. De Kameroener zit intussen weer bij de B-kern.

Het is een jojo-scenario geworden voor de aanvaller dit seizoen. Van de B- naar de A-kern en weer terug. Leko heeft wel een probleem op zijn flanken, want Simen Juklerød moest volgens HLN woensdag de training staken en is twijfelachtig.

Antwerp speelt vrijdag al tegen Kortrijk en Leko moet een oplossing vinden voor zijn linkerflank. De makkelijkste versie daarbij is om De Laet op links te zetten en de uit schorsing terugkerende Batubinsika naast Pius en Seck te posteren. Maar of dat het probleem van het uitvoetballen gaat oplossen...