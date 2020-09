Anderlecht denkt dat Kemar Lawrence snel weer zal kunnen spelen

Kemar Lawrence keerde na drie maanden eindelijk weer terug bij Anderlecht. Daar hadden ze al een langere periode van inactiviteit ingecalculeerd om Lawrence fysiek weer paraat te krijgen.

Maar volgens Het Laatste Nieuws verschoten ze bij Anderlecht over hoe scherp Lawrence terugkwam. De verdediger heeft zich in zijn thuisland wel voorbereid op zijn terugkeer en bij Anderlecht waren ze positief verrast over de fysieke paraatheid van de Jamaicaan.

Anderlecht hoopt Lawrence zelfs al te recupereren na de interlandbreak in oktober. Dat betekent dat we binnen drie weken Lawrence alweer op het veld mogen verwachten bij Anderlecht.

Lawrence mistte wel heel de voorbereiding en kwam vorig seizoen amper vier minuten in actie. Zijn wedstrijdfitheid zal dus nog niet meteen terug zijn.