De schrik zit er goed in: Anderlecht neemt draconische maatregelen tegen corona

Op de online persconferentie was het nog een grapje van Vincent Kompany richting onze redacteur, die even van thuis uit moest hoesten. Maar de schrik zit er wel degelijk goed in bij Anderlecht.

De voorbije weken viel speler na speler uit dankzij een positieve coronatest en een verplichte, daarbijhorende quarantaine. Zoommeeting En dus zetten ze alles op alles bij paars-wit om verdere besmettingen te voorkomen. Zo zal de persconferentie van dit weekend na de match tegen Eupen ... niet vanuit de perszaal mogen bekeken worden. Er zal een zoommeeting worden opgesteld, zodat de journalisten vanuit de perstribune vragen kunnen stellen en dus niet in de buurt van Kompany & co moeten komen. De persconferentie van KAS Eupen zal overigens wél vanuit de perszaal kunnen.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Anderlecht - Eupen live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (27/09).