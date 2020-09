Ivan Leko geeft eigen fout ruiterlijk toe: "Die eerste helft was mijn fout. Gelukkig was het maar 1-0"

Na nog geen drie minuten keek Antwerp al tegen een achterstand aan tegen KV Kortrijk en in de eerste helft was het niet een keer gevaarlijk. Ivan Leko stak de hand in eigen boezem na die dramatische 45 minuten.

"Tegen Eupen hebben we het na de 0-2 achterstand over een andere boeg gegooid. Minder voetbal, meer power en lange ballen en we kwamen terug. Daar waren we erg sterk in en die lijn wou ik doortrekken in deze match. Ik dacht dat het team voor zo'n voetbal gemaakt was", gaf Ivan Leko aan na de match tegen KV Kortrijk.

Maar het leverde zijn ploeg alleen een vroege achterstand op en geen enkel doelgevaar in de eerste 45 minuten. "Die eerste helft is dus helemaal mijn schuld. Een verkeerde inschatting. Gelukkig stond het maar 1-0 bij de rust want het had slechter kunnen aflopen."

Minder power, meer voetbal

Na de rust bracht hij Refaelov en B. Verstraete op het veld en toen ging de Great Old op en over de Kerels. "We hebben onze speelwijze én onze mentaliteit veranderd tijdens de rust. Meer voetbal, minder power en ik ben trots op de jongens dat ze de klus geklaard hebben. De conclusie na vanavond? Deze ploeg kan goed genoeg voetballen en dat zullen we in het vervolg dus ook doen", besloot de Kroaat.