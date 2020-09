Belofteinternational en nieuwste aanwinst OH Leuven op zoek naar speelminuten: "Ik heb enorm veel opgestoken van Jamie Vardy"

Josh Eppiah is terug in zijn geboorteland. Op vierjarige leeftijd verliet hij België voor Engeland, maar nu keerde hij terug, op zoek naar meer speelminuten.

Hij was onlangs nog in Leuven, toen hij het met de Belgische beloften opnam tegen OH Leuven in een oefenwedstrijd. "Heel veel weet ik nog niet over de stad. Mijn vriendin heeft wat opzoekwerk gedaan en we komen terecht in een studentenstad met veel mooie, statische gebouwen", aldus Josh Eppiah om de website van OH Leuven.

De terugkeer van Eppiah kwam er niet zomaar. Door het samenwerkingsverband met Leicester kwam hij bij Leuven terecht. "Ik zou graag wat meer speelminuten maken. Ik kan Leuven helpen, maar dan moet ik wel een heel seizoen blessurevrij blijven", wijst Eppiah op zijn blessuregevoeligheid. "Voor mij Leuven de ideale stap, zeker nu ze op het hoogste niveau actief zijn."

"Ik ben linksvoetig en snel. Ik houd ervan om doelpunten te maken en assists te geven. Daarom sta ik ook het liefst vooraan, al kan ik ook op de flanken uit de voeten.", omschrijft hij zichzelf.

Eppiah speelt sinds zijn 10e voor Leicester, waar hij het tot de beloften schopte. "Ik mocht in de voorbereiding een paar keer meedoen met het A-team. Dan leer je enorm veel van zo'n goede spelers. Ik heb enorm veel opgestoken van Jamie Vardy."