Megan Rapinoe geeft zelf aan dat ze te hoge beoordeling op FIFA21 krijgt: "Weer een voorbeeld van hoe weinig aandacht het vrouwenvoetbal krijgt"

Het populaire videospel FIFA21 komt bijna uit en EA Sports heeft ondertussen ook de beoordelingen bekendgemaakt.

Zo was Romelu Lukaku absoluut niet tevreden dat hij geen betere beoordeling kreeg dan in de vorige editie. Maar de Rode Duivel is niet de enige die ontevreden is over zijn rating.

Zo zitten er sinds enkele edities ook nationale vrouwenteams in het spel en ook de beoordelingen van de vrouwen werden bekendgemaakt. De hoogst gewaardeerde speelster is alweer Megan Rapinoe, één van de beste speelsters ter wereld.

Fans waren niet akkoord met haar beoordeling van 93 en gaven aan dat het te hoog was. Ze vinden niet dat de 35-jarige de beste speelster ter wereld is.

Opvallend genoeg ging Rapinoe akkoord met die stelling. Op Twitter reageerde ze op één van de fans van het videospel. "Ik ben niet de beste, maar een van de besten. Dit is nog een voorbeeld van een gebrek aan investeringen, middelen en aandacht aan profvoetbal in de vrouwentak. We hebben meer wedstrijden op televisie nodig, grotere budgetten en eerlijke verslaggeving door de media."

Yes! I agree 💯. I am not the best (1 of them tho 😏) this is another example of the underinvestment, resourcing, and attention paid to women’s football. We need more games on TV, bigger budgets, and fairer coverage by the media. #equality https://t.co/83A97bSzu2 — Megan Rapinoe (@mPinoe) September 18, 2020