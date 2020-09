Vermoeide benen? Europees succes zal Charleroi eerder nog doen groeien

Charleroi zal met de nodige zware benen aan de bak moeten tegen Moeskroen, want in Europa werden donderdag 120 minuten gespeeld tegen Partizan Belgrado. En toch ...

De plaatsing voor de play-offs van de Europa League zouden wel eens zwaarder kunnen doorwegen dan de vermoeidheid na 120 minuten tegen Partizan Belgrado.

"We hebben in de Europa League een hoger niveau gevoeld dan in de competitie", vond Steeven Willems. En de kwalificatie deed deugd.

Vertrouwensboost

Dat beseft ook Karim Belhocine: "We hebben kunnen reageren in moeilijke omstandigheden en hebben ons eruit gespeeld."

"Dit is een boost voor het vertrouwen. Dit soort overwinningen gaat ons nog doen groeien", aldus Willems opnieuw.