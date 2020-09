Francky Dury wil de schuld niet in de schoenen van scheidsrechter steken: "Moeten geen andere redenen zoeken dan de onze"

Francky Dury was een tevreden man na afloop van de wedstrijd tegen Standard. De coach zag een reactie van zijn ploeg na de blamage tegen Club Brugge.

Of Dury gefrustreerd was over hoe de tegengoal van Standard tot stand kwam? Jelle Vossen clamide een trekfout, maar kreeg die niet. "Ik heb de fase al gezien, want ze gebeurde net voor mijn neus. Maar ik denk dat we als ploeg niet in de situatie zitten waarin we andere redenen moeten gaan zoeken dan de onze."

"Ik heb een ploeg gezien die 90 minuten heeft gestreden en mentaliteit getoond heeft. Dat was niet makkelijk als je als ploeg naar hier moet komen na een 0-6 nederlaag tegen Club Brugge. Een punt pakken op Standard is nooit eenvoudig."

"Ik kan mij vinden in een gelijkspel. Standard had de controle over de wedstrijd, maar wij kwamen wel twee keer goed op voorsprong. Dat heeft ons vertrouwen gegeven. We willen op dit elan doorgaan."

Opvallend was de keeperswissel die Dury doorvoerde. Eike Bansen moest zijn plaats afstaan aan Louis Bostyn na de zware nederlaag tegen Club Brugge. "Ik ga daar een van de dagen met Bansen over spreken. Maar dat was geen gemakkelijke keuze. Ik kan natuurlijk maar één doelman het vertrouwen geven en dat was deze keer Bostyn. Ze liggen beide heel dicht bij elkaar."