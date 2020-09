Had Cercle Brugge een strafschop verdiend? Hotic en tackelende Deli reageren

Bij een 1-1 stand tussen Club en Cercle Brugge floot scheidsrechter Visser een strafschop in het voordeel van de Vereniging. Na lang getwijfel en het bekijken van de beelden werd er toch beslist om geen penalty te geven. De hoofdrolspelers reageren.

Eerst claimde Hotic een strafschop en een seconde later zette Deli een te late tackle in op Ugbo. De Bosnische middenvelder van Cercle liet er geen twijfel over bestaan. "Ik denk wel dat het een straschop was. Op mij toch zeker. Ik sneed naar binnen, hij greep me vast en belette me om te trappen", aldus Hotic.

"Ik heb hem niet geraakt", had Simon Deli te vertellen over zijn actie met Ike Ugbo. "Ik controleer de bal en ik weet dat ik te laat ga komen en de tackle was al ingezet, maar ik hield in."

Paul Clement baalde na afloop dat twee VAR-fases, Krmencik die bij de 1-0 net geen offside stond en de penaltybeslissing, niet in het voordeel van Cercle waren. "De meningen zullen uiteenlopen, of het nu strafschop was of niet", ging hij er niet dieper op in.