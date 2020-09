Daan Heymans deelt mening van trainer Nicky Hayen: "Het moet er absoluut uit"

Waasland-Beveren begon dit weekend uitstekend op het veld van Beerschot met twee doelpunten na een kwartier, maar toch werd het uiteindelijk nog een 3-2 nederlaag voor de Waaslanders. Een harde klap voor de ploeg van Nicky Hayen.

Daan Heymans is één van de lichtpunten dit seizoen bij Waasland-Beveren. De middenvelder kon al zes keer scoren. Dit weekend zorgde hij voor de 0-2 op het veld van Beerschot, maar het was dus niet voldoende voor een overwinning of een gelijkspel.

Na de wedstrijd gaf hij een reactie bij Eleven Sports. "We scoren twee doelpunten omdat we durven spelen, maar onze coach vertelde bij de rust dat we veel te snel naar achter trekken. Ik weet niet of het door vorig jaar komt, maar het moet er absoluut uit. Als je 0-2 voor staat moet je spelen om te winnen en niet om niet te verliezen", aldus Daan Heymans.