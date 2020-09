Beerschot maakt werk van belangrijkste dossier dat momenteel op tafel ligt

Het contract van Raphael Holzhauser loopt eind dit seizoen af, maar Beerschot heeft alle intentie om langer door te gaan met de draaischijf. Daar moet de komende weken meer nieuws over komen.

Er zijn al verkennende gesprekken geweest en die verliepen constructief. De Oostenrijker is de meest beslissende speler in 1A met reeds vijf goals en vier assists in zeven matchen. Beerschot weet dat er interesse zal komen en wil zo vlug mogelijk zijn contract openbreken.

De zaakwaarnemers van 'Rapha' verwachten een aanbieding in overeenstemming met zijn waarde. Beerschot werkt in alle stilte verder aan het dossier.