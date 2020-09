Hielp Charleroi een handje? Blauw-zwart haalt twee keer uit: 'Club Brugge troeft Anderlecht en Gent af voor dure spits, centrale verdediger doet medische testen'

Club Brugge wil zich nog ferm versterken op de arbeidsmarkt. Voor een spits vissen ze in dezelfde vijver als Anderlecht en Gent, voor een centrale verdediger hebben ze al zo goed als beet.

Umar Sadiq was vorige week nog in België met Partizan Belgrado in de voorrondes van de Europa League. De uitschakeling tegen Charleroi zou wel eens gevolgen kunnen hebben voor de 23-jarige spits.

Zijn Servische club zou volgens bronnen uit Servië namelijk de vraagprijs nu willen laten zakken tot om en bij de 7,5 miljoen euro. Daarmee zou blauw-zwart mogelijk wél iets in hem kunnen zien.

Mendy

Ook Manchester United, Anderlecht en AA Gent hebben eerder al interesse getoond in de Nigeriaan die vorig jaar goed was voor 17 goals en 16 assists.

Ondertussen zou blauw-zwart ook al dicht bij de transfer van Formose Mendy staan, een 19-jarige centrale verdediger van FC Porto en niet te verwarren met de gelijknamige ex-speler van Zulte Waregem. Volgens Senegalese journalisten zou hij zijn medische testen al hebben afgelegd.