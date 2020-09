Ervaringsdeskundige Birger Verstraete weet dat het niet plezant is bij KAA Gent: "Ik weet hoe het is als die twee de kleedkamer binnenkomen"

Birger Verstraete keerde dit seizoen terug naar de Jupiler Pro League. Antwerp heeft hem namelijk overgenomen van 1. FC Köln. In het verleden speelde hij nog bij KAA Gent en nu kijkt hij van veraf wat er bij zijn ex-club aan het gebeuren is.

"KAA Gent is de laatste jaren groter geworden en ik zag deze dramatische start niet aankomen", vertelde Birger Verstraete bij Sport/Voetbalmagazine. "Ze hebben veel geld ontvangen dankzij de transfer van David, maar geld is niet alles. Er zijn al twee trainers ontslagen en er is veel nervositeit. Ik weet hoe het is als De Witte en Louwagie de kleedkamer binnenkomen."

Volgens de middenvelder is er nog steeds een kloof tussen KAA Gent en Club Brugge. "Club Brugge heeft ook moeilijke momenten gehad, maar ze hebben ervaring. Ze hebben nu een sterk team opgebouwd en kunnen het zich vooral veroorloven om te wachten in deze mercato. Dat is het verschil tussen de twee clubs: Club Brugge is stabiel en KAA Gent is onstabiel geworden."