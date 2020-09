Vernieuwde interesse uit Italië voor Aster Vranckx voorlopig tevergeefs

Met zijn twee doelpunten tegen STVV heeft Aster Vranckx zich nog wat meer in de schijnwerpers gezet. Zonder twijfel draagt het ook bij tot een hogere marktwaarde. De belangstelling van andere ploegen is alleszins nog niet gaan liggen.

Het is bekend dat het 17-jarige toptalent al op aardig wat interesse uit het buitenland kon rekenen en KV Mechelen reeds een bod weigerde van vier miljoen euro. Volgens Tuttomercatoweb heeft ook Parma recent geboden op de aanvallende middenvelder van KV Mechelen.

Ook op dit aanbod is Malinwa niet ingegaan. Het staat buiten kijf dat de club die Vranckx op korte termijn wil binnenhalen diep in de geldbuidel zal moeten tasten. Afwachten maar of Parma hiertoe al bereid toe gevonden kan worden.

Onderaan in Serie A

De club uit de regio Emilia-Romagna kan alvast nog wel versterking gebruiken. Parma staat voorlopig met 0 op 6 laatste in de Serie A. Het is de competitie begonnen met een 0-2-nederlaag tegen Napoli en een 4-1-pandoering bij Bologna.