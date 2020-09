Rijker dan Messi en Ronaldo, in de Youth League actief tegen Club Brugge en nu klaar voor zijn profdebuut in Portugal

Ooit al een gehoord van Faiq Bolkiah? De kans is klein, want de winger uit Brunei speelde nog nooit een wedstrijd op professioneel niveau. Die droom gaat hij nu najagen bij Maritimo.

Faiq Bolkiah is de zoon van een miljardair uit Brunei en het neefje van de sultan. Hij zou dus rijker zijn dan Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, maar in het voetbal zal hij het nooit zo ver schoppen als de twee wereldsterren.

De voorbije vier jaar probeerde hij zijn doorbraak te forceren bij Leicester City, maar tot een wedstrijd met Jamie Vardy en co bij de A-kern kwam het nooit. In 2016 speelde hij wel in de Youth League (de Champions League voor beloftenteams) en daarin kwam hij twee keer in actie tegen Club Brugge. Leicester verloor die twee matchen, maar Bolkiah gaf wel een assist.

Een doorbraak bij Leicester zal er ook nooit komen, want op 23 september tekende hij transfervrij bij de Portugese eersteklasser Maritimo, waar hij zijn professioneel debuut hoop te maken.