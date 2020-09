19-jarige Thomas Van den Keybus glundert na zijn debuut bij Club Brugge: "Memorabel"

Je debuut maken in de hoogste voetbalklasse, voor velen blijft het bij een jongensdroom. Niet voor Thomas Van den Keybus. De 19-jarige middenvelder maakte zondag zijn debuut voor de hoofdmacht van Club Brugge. In de Brugse stadsderby, nota bene.

Zo'n vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd haalde Philippe Clement aanvoerder Ruud Vormer naar de kant voor Thomas Van den Keybus. De middenvelder kwam al in actie voor Club Nxt, het beloftenelftal van blauw-zwart in 1B, en vierde zondag zijn eerste speelminuten in de hoogste voetbalklasse.

Steun van De Ketelaere

"Een mooi moment, een dat je nooit of toch niet snel gaat vergeten. Echt memorabel", liet hij optekenen bij de sociale mediakanalen van Club Brugge. "Brandon Mechele en Charles (De Ketelaere, nvdr.) zijn me nog snel iets komen toefluisteren voor ik inviel. Dat heeft me echt geholpen. Mooi dat ze me kwamen steunen."

Hier moet het niet stoppen. Ik wil alleen maar meer en meer." Het vertrouwen van de coach heeft hij alvast. "Kansen krijg je niet, die dwing je af", liet Philippe Clement zondag nog optekenen.

🎙️ Jongen van het huis, Thomas Van den Keybus, aan het woord! 😍 pic.twitter.com/hf1sf8dHRw