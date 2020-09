Debat van de week: wat is uw droomloting voor Club Brugge? (En uw mening over de fans was heel duidelijk)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke woensdag een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Deze week debatteren we graag over de supporters. Geef uw mening!

Vorige week stelden we u de vraag rond de voetbalsupporters, die zich her en der toch een beetje hadden misdragen.

En uw mening over de fans was daarin erg duidelijk: je kan ze niet streng genoeg straffen als ze op iets onveiligs worden betrapt.

Liefst 83% is voor stadionverboden, terwijl 8% het bij een verwittiging of dergelijke zou houden. 2% wil alle fans straffen en/of is héél voorzichtig, 7% zou iedereen alles laten doen wat hij wil. Toch duidelijke cijfers.

Wat met Club Brugge?

Deze week nemen we de loting van de Champions League even onder de loep. AA Gent zal er zeker niet bij zijn, Club Brugge wél. En dus is de vraag: tegen welke ploegen wil u ze zien uitkomen?

Gaat u voor een haalbare kaart of voor leuke tegenstanders om naar te kijken? Het is volledig aan u. Opgelet: Krasnodar en RB Salzburg moeten zich woensdagavond nog plaatsen, dus zetten we onder voorbehoud ook Lokomotiv Moskou en Marseille nog in pot 3 - al zakken zij mogelijk/vermoedelijk nog door naar pot 4, waar ook blauw-zwart zit.

Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!