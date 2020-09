De Decker legt vinger op wonde en denkt aan versterking: "We moeten leper en gemener worden"

Wim De Decker zag dat AA Gent meer kansen had dan Dynamo Kiev, maar een gebrek aan efficiëntie toonde zowel offensief als defensief. Al maak je het jezelf wel héél moeilijk als je al zo snel op achterstand komt en achteraan de deur wagenwijd open zet.

Het was vooraan ook niet goed, maar vooral het defensieve geklungel maakte dat de Buffalo's nooit een kans hadden. "Het is duidelijk dat we aan het werk moeten in de twee boxen. We geven de goals te gemakkelijk weg, daar moeten we dingen gaan veranderen. Want als je zo makkelijk goals pakt, wordt het moeilijk. Dat betaal je cash op dit niveau", zegt hij in HLN.

Zijn kern was sterk genoeg zei De Decker bij zijn aanstelling. Maar die mening zou wel eens bijgeschaafd kunnen worden. "Maar dat is iets wat we intern moeten gaan bespreken. Het is nu niet het moment om daar grote uitspraken over te doen. We moeten nu vooral zorgen dat we leper en gemener worden in beide boxen."