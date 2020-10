Gewezen talent van Club Brugge lijkt Pro League te verlaten voor Nederlands avontuur

De transfermercato loopt bijna op zijn einde en dus proberen enkele ploegen nog wat zaken te doen. Ook Moeskroen is nog bezig met eventuele versterkingen, ook aan uitgaande zijde.

Dylan Seys kwam pas in januari over naar Moeskroen, toen hij een transfervrije speler was. Het gewezen talent van Club Brugge kon zich niet helemaal doorzetten bij Les Hurlus.

Excelsior

Ook bij Twente speelde hij onder meer in het verleden, nu lijkt hij opnieuw op weg naar een Nederlands avontuur.

Momenteel traint Seys namelijk mee bij Excelsior Rotterdam, dat hem graag zou willen overnemen van Moeskroen. Daar is hij komende zomer einde contract.