Na Dijon stuurt Anderlecht-spits Dimata nu ook een tweede club wandelen

Na zijn eerste selectie voor de nationale ploeg kwam Landry Dimata nauwelijks nog in actie bij Anderlecht. De recordkampioen zou overigens niet weigerachtig staan tegenonver een vertrek als ze daar mee een groot deel van het geïnvesteerde bedrag van 5 miljoen euro kunnen recupereren.

Na een lange afwezigheid is Landry Dimata helemaal terug bij Anderlecht. Toch kwam hij de voorbije weken niet al te veel in actie. De club accepteerde onlangs nog een bod op hem, maar de spits had geen oren naar een vertrek naar Dijon.

Nu is er alweer een nieuwe kandidaat opgestaan om de Rode Duivel over te nemen van de Brusselaars. Volgens de Turkse pers ziet Trabzonspor in Dimata een opvolger voor de naar Salzburg vertrokken Sorloth (ex-Gent). De spits van RSCA zou de aanbieding ondertussen al naast zich hebben neergelegd.