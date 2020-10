Opnieuw ommezwaai in situatie Lamkel Zé? Ivan Leko heeft besluit genomen

Het was aangekondigd als een belangrijke week voor een paar spelers van Antwerp en het blijkt nu ook gewoon zo te zijn.

Wat met Lamkel Zé? Dat was dé vraag, want de voorbije weken was er wel wat interesse voor hem - maar tot een deal kwam het (nog) niet.

Wedstrijdselectie

En dus heeft Ivan Leko hem opnieuw opgenomen in de selectie voor het duel van Royal Antwerp tegen KV Mechelen.

Na drie weken krijgt hij zo opnieuw een wedstrijdselectie van zijn coach. Mogelijk betekent het de definitieve ommezwaai voor de Kameroense winger, al weet je het nooit.