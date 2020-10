OFFICIEEL: Anderlecht heeft Chelsea-verdediger beet

Het nieuws hing al een tijd in de lucht, maar nu is het ook officieel. Matt Miazga wordt door Chelsea verhuurd aan Anderlecht. Hij wordt voor één seizoen verhuurd en Anderlecht heeft geen aankoopoptie.

Miazga speelt al sinds 2016 voor Chelsea, maar hij kwam nog maar twee keer in actie voor de eerste ploeg van de Engelse topclub. Hij werd de voorbije jaren uitgeleend aan Vitesse, FC Nantes en Reading.

Ciepłe powitanie. A warm welcome, Matti. 🇵🇱 🇺🇸 Central defender, age 25. On loan from @ChelseaFC. https://t.co/jlUe4dBgKx @MattMiazga3 @USMNT pic.twitter.com/FGVhyXnfUR