Anderlecht veegt probleem medische testen onder de mat: "Dimata blijft, clubs geraakten er niet uit"

De transfer van Nany Dimata naar de Franse laagvlieger Dijon is afgeblazen. Anderlecht communiceerde zaterdagochtend dat de Rode Duivel gewoon bij de Brusselaars zal blijven.

Opmerkelijk: vrijdag gonsde het van de geruchten dat Dimata medisch afgekeurd zou zijn door de Franse club. (Lees het hier na)

Dat wordt door de Brusselaars ontkend. Op clubniveau zou het niet tot een akkoord zijn gekomen, laat Anderlecht weten via haar officiële kanalen.

Ook Nany Dimata kwam met een korte reactie. "Dijon bood me een prachtig contract aan, maar jammer genoeg zijn de clubs er niet uitgeraakt. Ik wil me nu opnieuw volledig op Anderlecht concentreren. Nmecha doet het momenteel prima, maar ik wil mijn plaats in de spits opnieuw afdwingen. En ik blijf dromen van het EK met de Rode Duivels."