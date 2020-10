Vanheusden heeft geen Rode Duivel als idool: "Fantastische verdedigers hier, maar hij heeft echt alles"

Eerste schooldag voor Zinho Vanheusden bij de Rode Duivels. Met vertrouwen uiteraard, zoals iedereen hem kent. De verdediger wil zich laten zien. "Trainen tegen Romelu Lukaku, daar kijk ik echt naar uit."

Vanheusden beleeft een droomweek: Europees gekwalificeerd, gewonnen tegen aartsrivaal Charleroi en opgeroepen voor de Rode Duivels. "Het is een hele mooie week", grijnsde hij. "Het is een mooie beloning en ik ben er super fier op om hier te mogen zijn. Ik ga genieten van het moment. Of ik hoop te spelen? Daar hoopt iedereen wel op. Twee matchen op twee dagen? (De U21 speelt vrijdag tegen Wales, nvdr.) Dat kan ik wel ja."

Eigenlijk hadden vele waarnemers Vanheusden al sneller bij de grote Duivels gezien. "Ik had daar ook wel op gehoopt, maar wie niet? Ik hoorde het nieuws na de training bij Standard. We mogen onze telefoons daar niet gebruiken en die zat dus nog in de locker. De kinesist kwam het in de kleedkamer vertellen en iedereen was bijzonder blij voor mij. Het is een mooie geste van de bondscoach om er ons nu bij te nemen. We kunnen de basis leggen om er in de toekomst altijd bij te zijn."

Er zijn veel goeie verdedigers bij de Rode Duivels, maar zijn idool loopt wel in Spanje rond. "Sergio Ramos ja. Waarom? Hier zijn ook fantastische verdedigers, maar Ramos is voor mij de man die alles heeft: leiderschap, scorend vermogen, compleet verdedigend... Maar ik kijk ernaar uit om hier veel te leren en te stelen met de ogen."