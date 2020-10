Komt nieuw stadion Club Brugge in gevaar? Raad van State geeft geen toestemming

Club Brugge, en ook Cercle Brugge, hebben slecht nieuws te verwerken gekregen. De Raad van State geeft aan Club Brugge geen toestemming om een nieuw stadion te bouwen.

Tussen de N31 en de Blankenbergse Steenweg zou Club Brugge een nieuw stadion gaan bouwen, met oefenvelden, parking en bedrijvencentrum incluus. Dat plan werd ook al goedgekeurd door de Vlaamse overheid.

Maar na verschillende klachten van onder andere projectontwikkelaars, milieuverenigingen en grondeigenaars heeft de Raad van State de toestemming om te bouwen geweigerd.

"Dit is echt geen goed nieuws en ik heb de voorzitters van beide clubs dan ook onmiddellijk verwittigd. Tegen deze beslissing kunnen we niet in beroep gaan en een nieuwe procedure zou jaren in beslag nemen. Voor de oefenvelden is er eventueel een alternatieve locatie, maar voor een stadion zijn er op korte termijn geen gronden beschikbaar", zegt Brugs burgemeester Dirk De Fauw aan Het Nieuwsblad.

Het stadion van Club Brugge kwam dan wel op de huidige Jan Breydelsite, maar het nieuwe stadion van Cercle Brugge zou de Blankenbergse Steenweg komen te staan. Het Brugse stadsbestuur heeft echter beloofd dat ook Cercle een nieuw stadion zou mogen bouwen.

Door de beslissing van de Raad van State valt het hele bouwplan in het water. Het is nog maar de vraag hoe beide clubs en de stad dit zullen oplossen.