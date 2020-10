Vijf deals die er op het allerlaatste moment niet doorkwamen: Laifis, Maehle, ...

Transfer deadline day kwam vrij laat onder stoom, maar heeft wel voor heel wat spektakel gezorgd. Er hadden zelfs nog wat meer officiële deals in gezeten, maar in sommige gevallen werd de stekker eruit getrokken of was er simpelweg geen interesse. Deze deals kwamen er niet...

Joakim Maehle De afgeketste deal van Joakim Maehle is een dubbeltje op zijn kant. Olympique Marseille wou de vraagprijs niet bieden, maar de Deense back had zijn zinnen al op de Franse topclub gezet. Dat blijkt uit zijn tweet op maandagochtend. Als dat maar niet in het hoofd van de vicekapitein kruipt in de eerstkomende wedstrijden... Antwerp Volgens La Dernière Heure stond Mousa Dembélé dicht bij een overgang naar Deurne-Noord. Als Jordan Lukaku het konijn uit de hoge hoed van D'Onofrio was, dan zou Dembélé zeker de Vlaamse Reus zijn geweest. Bij de Great Old hadden ze wellicht ook graag een bod op Didier Lamkel Zé zien binnenkomen, maar het Kameroense woelwater lijkt nergens heen te gaan. Hij zal zich als een koorknaap moeten gedragen als hij niet tot aan de winter wil pendelen tussen A- en B-kern. Samy Mmaee De centrale verdediger kon 'Sint' verlaten voor 'Saint'. Sint-Truiden vroeg 1,2 miljoen euro voor de Marokkaanse international in spe, maar Saint-Étienne vond dat bedrag uiteindelijk toch te hoog. Kostas Laifis De Cyprioot kon een droomtransfer naar Sampdoria in de Serie A verwezenlijken, maar de basispion blijft in Luik. De Rouches hoefden daarom ook niet meer door te duwen voor Andreas Hanche-Olsen, die voor Gent gekozen heeft. Aster Vranckx De laatste dagen voor het sluiten van de mercato waren spannend voor Aster Vranckx, die nog maar net zijn achttiende verjaardag achter de rug heeft. KV Mechelen kreeg geen niet te weigeren bod binnen op de middenvelder en kan minstens nog tot aan de winterstop op zijn diensten rekenen.