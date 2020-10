"Waarom laat je enige creatieve speler vertrekken?" Fans Zulte Waregem vinden transfer zeer bizar

Het is een van en misschien zelfs de meest verrassende binnenlandse transfer van transfer deadline day. En de supporters begrijpen er dan ook niets van.

Zulte Waregem pakte vorig seizoen nog groots uit met de komst van Saido Berahino, dit seizoen laten ze hem op huurbasis vertrekken naar competitieleider Charleroi.

En dus regende het toch wel pittige reacties bij de supporters van Essevee: "De enige creatieve speler die we hebben laten ze vertrekken? Zo komt het echt niet goed."

De schrik zit er bovendien goed in bij de supporters. Rest de vraag: hoe zijn ze er bij Zulte Waregem opgekomen om hem te verhuren aan een concurrent? De vraag is natuurlijk eerst al of Charleroi nog een concurrent is voor een ploeg als Essevee.

En verder kan een uitleenbeurt voor de Burundees zelf ook positief werken, gezien hij dit seizoen nog een schim is van wat hij vorig seizoen allemaal liet zien in het Regenboogstadion. Bij een ploeg als Charleroi dat dit jaar voor de topplaatsen kan meespelen kan hij ook zijn marktwaarde opnieuw opvijzelen, wat bij een verkoop vooral Essevee ten goede komt.