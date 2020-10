Verbeke blijft op zelfde manier werken, zelfs met meer geld: "Waar zitten die van meer dan vijf miljoen?"

Met 4,1 miljoen aan transfers heeft Anderlecht er een historisch lage uitgavemercato opzitten. Peter Verbeke had ook niet meer voor handen. In de toekomst wil hij trouwens geen acht of tien miljoen meer gaan geven voor een speler.

De boeken moeten eerst zwart worden voor er meer geld kan uitgegeven worden. “Als we Europees voetbal halen? Dat zou comfortabeler zijn, maar ik zou op dezelfde manier werken. In België moet je nooit meer dan 5 miljoen betalen voor een speler", zegt Verbeke in de kranten. Hij neemt het voorbeeld van de grootste transfers. "De grootste ontwikkeling werd gemaakt door relatief goedkope jongens als David, Vojvoda, Busi, Danjuma… Waar zitten diegenen voor wie Belgische clubs meer dan 5 miljoen betaalden? Een stabiele ploeg uitbouwen is veel crucialer.”