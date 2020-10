Bubacarr Sanneh vertoeft bij Gambiaanse selectie en pareert reactie van kritische Anderlecht-fan

De centrale verdediger die nog tot 2023 onder contract ligt bij Anderlecht zit in de selectie van de nationale ploeg van Gambia voor interlands tegen Congo-Brazzaville en Guinee. "Altijd een eer om bij de Gambiaanse ploeg te zijn", postte Bubacarr Sanneh op Twitter.

Always an honor to be with The Gambia national teamšŸ‡¬šŸ‡²šŸ˜šŸ‡¬šŸ‡² pic.twitter.com/yz6amc1TWQ