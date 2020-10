Oefenwedstrijd: STVV haalt het met het kleinste verschil van Charleroi

De Belgische clubs komen dit weekend niet in actie in de Jupiler Pro League door de interlandbreak, maar er stonden wel enkele oefenwedstrijden op het programma. Zo haalde STVV het van Charleroi.

Er stond vandaag een wedstrijd achter gesloten deuren op het programma tussen Charleroi en STVV. Het werd een verrassende nederlaag voor de Carolo's, want STVV haalde het met 1-2 van de huidige leider in de Jupiler Pro League.

Charleroi begon niet slecht aan de wedstrijd, want na een half uur kon Morioka de score openen via een strafschop. Na de rust kon STVV het tij nog keren en de Kanaries gingen erop en erover via Nazon en Mory Konaté.