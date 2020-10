Na drie zware kruisbandblessures vergaarde Carolo zijn eerste speelminuten bij de Rode Duivels: "Het is dankzij deze club dat ik hier zit"

Roberto Martinez toonde zich gul voor de nieuwelingen in zijn kern. Naast Vanheusden, Van Crombrugge, Saelemaekers en Bornauw liet hij ook Joris Kayembe debuteren voor België in de oefeninterland tegen Ivoorkust.

Al waren het slechts een handvol speelminuten, toch glunderde de Carolo voor de micro van RTL Sport na afloop van de match. "Het doet me enorm veel plezier om enkele minuten te kunnen spelen. Ik heb echt genoten van dit moment, het is zeer speciaal voor mij."

"Ik voel veel vreugde en spanning in mij want ik kom van zeer ver. Ik ben zeer tevreden dat de coach me inbracht. Het doet me plezier om samen te spelen met deze spelers. Ik heb enkele ballen kunnen raken en het voelde goed."

Dat goede gevoel gaat Kayembe nu meenemen naar zijn club. "Ik keer terug naar Charerloi met veel vreugde en respect want het is dankzij die club dat ik vandaag hier ben. Ik keer bescheiden terug en ga me nu focussen op het kampioenschap."