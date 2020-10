Anderlecht-aanvaller doet het uitstekend bij de U21 van Duitsland en laat twee keer de netten trillen

In de groep van de Belgische beloften nam de U21 van Duitsland het deze avond op tegen de U21 van Moldavië. Lukas Nmecha was de grote man bij de Duitsers, want de aanvaller van Anderlecht kon twee keer scoren.

Deze avond nemen de Belgische beloften het op tegen de beloften van Wales, maar eerder op de avond stond in dezelfde groep een wedstrijd tussen de U21 van Duistland en de U21 van Moldavië op het programma. De Duitsers haalden het vlot met 0-5 en daar had Anderlecht-aanvaller Lukas Nmecha een belangrijk aandeel in. Hij scoorde de eerste twee doelpunten. Door deze overwinning staan de Duitse beloften opnieuw aan de leiding in de groep, maar onze beloften kunnen er nog over bij een overwinning deze avond.