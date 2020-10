POLL: Welke debutant wordt een vaste waarde bij de Rode Duivels?

In de vriendschappelijke interland tegen Ivoorkust maakten maar liefst vijf Belgen hun debuut bij de nationale ploeg. Roberto Martinez begint stilaan aan een leven zonder de Gouden Generatie te denken, maar welke nieuwe jongens schoppen het volgens u ooit tot vaste waarde?

Zinho Vanheusden en Alexis Saelemaekers mochten zelfs meteen als basisspeler debuteren voor de nationale ploeg. Hendrik Van Crombrugge en Sebastiaan Bornauw kregen ongeveer een kwartier speeltijd bij hun eerste cap en Joris Kayembe minder dan een handvol minuten. HIER leest u nog eens ons oordeel over het eerste optreden van het vijftal.

