"Het begint te komen": Percy Tau evalueert zijn eerste weken bij Anderlecht

Percy Tau is nog niet op topniveau geraakt bij Anderlecht.

Na successen bij Union en Club Brugge koos Percy Tau voor Anderlecht om zijn carrière verder te zetten. Daar heeft hij zich in een mum van tijd in de basis gespeeld, maar het is nog steeds aanpassen voor de Zuid-Afrikaan.

"Het begint te komen," bevestigde hij in een interview met de Zuid-Afrikaanse media Sowetan Live. "Ik ben net nieuw in het team en ik heb maar zeven wedstrijden gespeeld, dus het duurt even om me aan te passen," voegde de vleugelspeler eraan toe.

Tau maakt dit jaar deel uit van een team dat wisselvallig presteert. "We hebben een nieuwe coach, die net zelf gestopt is met voetballen, en een paar nieuwe spelers, dus we zullen zien hoe de dingen zich ontwikkelen in de komende weken," concludeert Percy Tau, die zich bij zijn nationale team voegde voor de wedstrijden tegen Namibië en Zambia.