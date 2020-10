Westerlo kan eindelijk opnieuw voetballen: "Was moeilijkste periode ooit om te managen" en "Die verhalen over feestende spelers?"

Westerlo lijkt eindelijk opnieuw klaar voor de strijd. Na moeilijke weken van quarantaine en positieve coronagevallen lijkt alles opnieuw in orde te gaan komen. En dus zullen ze opnieuw kunnen gaan spelen.

"Dit was de moeilijkste periode uit mijn trainerscarrière om te managen", is coach Bob Peeters in Het Nieuwsblad duidelijk over de situatie.

Stress

"En toen doken er nog de verhalen op dat de spelers te veel aan het feesten waren geslagen of whatever ... Neen, dus. Het is gewoon iets dat je overkomt", aldus de oefenmeester van de Kemphanen.

"Het bracht ook de nodige stress voor ons, maar ook voor onze familie. Onze ambitie is nu gezond blijven, de rest telt nog niet.