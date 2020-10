Antwerp in de penarie? Vier spelers positief getest op coronavirus

Enkele dagen geleden ging het nog om een medewerker, maar ondertussen is bekend geraakt dat ook vier spelers van Antwerp positief hebben getest op het coronavirus. Het is in de omkadering ook niet bij één medewerker gebleven.

Over welke spelers het gaat, maakt de club niet bekend. Maar ze zeggen wel dat het gaat om 4 spelers uit de A-kern van de club. "Een aantal mensen uit de sportieve omkadering legden ook een positieve test af. Allle betrokkenen zijn bij het vernemen van de positieve test in quarantaine geplaatst en stellen het goed", klinkt het. Antwerp neemt het volgende week normaal gezien op tegen Zulte-Waregem in de competitie, er is dus geen mogelijkheid om te stoppen met trainen op The Great Old. "De trainingen van de A-kern gaan door maar uit voorzorg zullen de beloften een individueel programma afwerken. De burelen gaan bovendien een week dicht en alles zal via telewerk gedaan worden", luidt het bericht van Antwerp.