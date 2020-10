Clubloze Clément Tainmont over zijn emotionele brief: "De hartsschreeuw van een speler die nog goesting heeft"

Enkele dagen geleden plaatste Clément Tainmont een emotioneel bericht op de sociale media. De moeilijke zoektocht naar een nieuwe club drijft hem tot wanhoop, maar vriendelijk als hij is stond hij ons te woord.

In 2014 streek Clément Tainmont in ons land neer bij CHarleroi en de voorbije twee seizoenen droeg hij het shirt van KV Mechelen. Telkens met veel overgave, maar een nieuw contract zat er niet in voor de flankspeler. Vorige week luchtte hij zijn hart op de sociale media.

"Wat ik gedaan heb, deed ik omdat men de spelers beter zou kunnen begrijpen. Met wie praten de clubs? Met een makelaar of een vertegenwoordiger, maar nooit met ons, met de spelers. Ze weten niet wat we willen, wat onze wensen zijn", legt hij uit.

Dat was niet de enige reden voor die emotionele boodschap. "Dit jaar is het een extreem lange transferperiode geweest en voor de spelers zonder contract duurt die nog voort. Ik heb dan maar besloten om het heft in eigen handen te nemen."

"Ik drukte me uit in de hoop steun te krijgen van de mensen die zich nog herinneren wat ik heb bijgedragen aan de clubs waar ik ben gepasseerd. Wie weet belandt het bericht wel bij de juiste mensen. Het doel was om me te laten horen. Het was de hartsschreeuw van een speler die nog goesting heeft", besluit hij.