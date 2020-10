Laszlo Bölöni heeft een nieuwe club gevonden

Laszlo Bölöni zat zonder club sinds zijn ontslag bij KAA Gent in september en zocht volop naar een nieuwe uitdaging. Die heeft hij nu ook gevonden in Griekenland.

Laszlo Böloni wordt de nieuwe coach van Panathinaikos. De Roemeen is nu in Griekenland en gaat in de komende uren zijn contract tekenen. Een ligt een verbintenis tot juni 2022 klaar voor de 67-jarige trainer.

Vier weken geleden werd Bölöni de deur gewezen bij KAA Gent nadat hij er slechts twee wedstrijden in de dug-out stond. Daarvoor was hij drie jaar aan de slag bij Antwerp en in 2009 pakte hij de titel met Standard.

Het Griekse 'Pana' heeft zijn seizoensstart volledig gemist met slechts een schamel puntje uit drie competitiematchen. Enkele dagen geleden kreeg trainer Dani Poyatos zijn ontslag.