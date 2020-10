Leko reageert op besmettingen: "Jammer, want ik hoopte een pagina te kunnen omslaan"

Ivan Leko heeft toch wel wat zorgen voor de match van dit weekend tegen Zulte Waregem. Vier coronabesmettingen waaronder een titularis en een nieuwkomer. En hopelijk blijft het daarbij....

Jordan Lukaku zal dus nog niet te zien zijn op het trainingsveld, want hij zat ook bij de besmette personen. "Helaas is Jordan er ook bij, want ik hoopte hem zo snel mogelijk op de training te zien", zei Leko aan VTM. "Hij tekende om te spelen en hij kan dit seizoen een belangrijke speler worden."

Daarnaast mist hij ook zijn Senegalese beer. "Seck is ook een titularis op wie ik zondag niet kan rekenen - al een geluk dat de twee anderen die besmet zijn door blessures al niet beschikbaar waren. Het is jammer, want ik hoopte met de nieuwkomers een pagina te kunnen omslaan en een sterk team van 16, 17 potentiële titularissen te maken - je weet wat ze zeggen: een sterk team wint de prijzen."