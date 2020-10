Puzzel wordt alleen maar groter voor Roberto Martinez: Lukaku enige topper die fit is

Geen Thibaut Courtois, Eden Hazard, Kevin De Bruyne of Jan Vertonghen tegen IJsland en ook de kans dat Mertens alsnog zal spelen lijkt heel klein.

Dat wil zeggen dat Romelu Lukaku zowat de enige topper is die fit is. Verder kan Martinez ook nog rekenen op Axel Witsel, Toby Alderweireld en Thomas Meunier van zijn 'vaste' ploeg.

En dus zal het puzzelen worden en is het nog maar de vraag voor wie Roberto Martinez een plekje heeft in zijn elftal.

Naast Lukaku, Witsel, Alderweireld en Meunier, lijken ook Mignolet, Tielemans, Denayer en Boyata zeker van hun plekje. Alleen de posities achter Lukaku en de linkerflank blijven nog een vraagteken.

De kans is het grootst dat Timothy Castagne de linkerkant voor zich zal nemen. De verdediger van Leicester speelde al vaker op die kant bij Atalanta en trok tegen Engeland goed zijn streng.

Achter Lukaku zou in principe één plek gereserveerd moeten zijn voor Carrasco, maar de aanvaller van Atletico Madrid is allesbehalve doeltreffend. Tegen Engeland was hij bedrijvig en toverde hij enkele mooie dribbels uit zijn sloffen, maar mistte hij wel twee opgelegde kansen.

De jonkies van Anderlecht of de controleur uit Brugge?

Voor de rest ligt Leandro Trossard in balans met Hans Vanaken en de jonkies van Anderlecht. Zowel Yari Verschaeren als de net vertrokken Jérémy Doku genieten volop het vertrouwen, maar daar tegenover zet Hans Vanaken een brok ervaring. Trossard is dan weer een onvoorspelbare factor, die wel eens de verrassing zou kunnen worden in het basiselftal.