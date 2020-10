Victor Vazquez neemt na twee maanden alweer afscheid van de Belgische competitie

Een zeer onverwachte mededeling vanuit de Oostkantons: "De Spaanse middenvelder Victor Vazquez verlaat KAS Eupen." Hij was nog maar sinds midden augustus aan de slag bij de Panda's.

In augustus streek Victor Vazquez neer bij KAS Eupen. De 33-jarige Spanjaard kwam toen transfervrij over van Umm Salal in Qatar. Nog geen twee maanden later is hij alweer weg. Hij stuurde zelf aan op een vertrek.

Eupen deelde het plotse vertrek mee in een persbericht. "Victor Vazquez verlaat KAS Eupen om persoonlijke redenen. Hij heeft gevraagd om zijn contract te laten ontbinden. KAS Eupen betreurt de beslissing, maar begrijpt de persoonlijke en menselijke motieven achter zijn beslissing. Daarom heeft de club ook meegewerkt aan de vroegtijdige stopzetting van de samenwerking met Victor Vazquez."