Waar wordt de draad weer opgepikt in amateurcompetities en wat zijn de gevolgen als alles definitief wordt afgeblazen?

Na het besluit van Voetbal Vlaanderen om alle amateurcompetities on hold te zetten zijn of waren er nog veel onduidelijkheden bij velen. Wat als de competitie helemaal wordt stopgezet, en waar wordt de draad opgepikt als er weer verder wordt gegaan?

Eerste nog even kort samenvatten. Alle jeugdcompetities tot en met U17 mogen doorgaan. Voor U19, U21, reserven/beloften en senioren zijn competitiewedstrijden uitgesteld. Oefenwedstrijden tegen clubs in de buurt mogen nog wel doorgaan.

Tot 31 mei

Maar wat bijvoorbeeld als de competitie in een gewestelijke, provinciale of nationale afdeling straks de draad weer oppikt? "Wanneer we de competitie hervatten, starten we gewoon weer waar we gebleven zijn. We stellen dus geen matchen uit. Als de stopzetting van de competitie te lang duurt, zullen we de eindrondes afschaffen", verklaart Marc Van Craen, de voorzitter van Voetbal Vlaanderen, bij Het Nieuwsblad. De reguliere competitie zal ook niet langer duren dan 31 mei.

Als een competitie definitief wordt stilgezet, dan wordt er gekeken naar het aantal matchen dat al is afgewerkt. Ligt dat hoger dan 50%, dan wordt het klassement als finaal beschouwd en zullen de clubs die op stijgers- en degradatieplaatsen staan ook effectief stijgen en dalen. Ligt het lager, dan wordt de competitie nietig verklaard en stijgt of daalt er niemand.