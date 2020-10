Belgische voetbalclubs zetten zich achter Coronalert, tracing app om contacten op te sporen

De Belgische voetbalclubs en Eleven Sports zetten zich samen achter Coronalert, een tracing app die zich inzet om contacten op te sporen na een coronabesmetting.

Coronalert is een nieuwe app die in het leven is geroepen in de strijd tegen COVID-19. Via de app kan iedereen aangeven met wie ze in contact zijn gekomen, om zo de contact tracers een stuk verder te helpen.

Nu gaan de Belgische voetbalclubs samen met Eleven Sports een mediacampagne starten om de app wat meer naamsbekendheid te geven.

Geef corona geen kans in jouw bubbel. Download de app op https://t.co/X21NKrzqe9 #SamenCoronaVerslaan



Ne donnez aucune chance au coronavirus dans votre bulle. Téléchargez l'appli sur https://t.co/X21NKrzqe9 #Ensemblecontrelecorona pic.twitter.com/fzxrcV6Qg6 — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) October 15, 2020

Via verschillende mediakanalen zal de app binnenkort vaker tot bij u komen. Bij Eleven Sports zal u voortaan tijdens de uitzendingen geregeld geïnformeerd worden over de app.