CIJFER VAN DE WEEK: "En dat tegen bijna volledige G5 en Charleroi": De 15 van Beerschot en de 14 van OH Leuven tegenover Mechelen, Antwerp, STVV & co

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week nemen we de situatie van de nieuwkomers in de Jupiler Pro League na acht speeldagen even onder de loep, want zowel OH Leuven als Beerschot doen het vooralsnog prima met respectievelijk 14 en 15 punten.

Beerschot staat daarmee vierde, OH Leuven op een gedeelde vijfde plek in de stand. In 'normale' seizoenen zouden ze dus allebei op een plekje in play-off 1 staan, iets wat normaliter natuurlijk zelden tot nooit voorvalt voor promovendi.

Tegen vier ploegen uit de G5 én Charleroi en toch al 15 punten: balans is positief

"Beerschot, wij, maar ook Union en Westerlo kunnen in 1A meedraaien. Dat heb ik altijd al gezegd", klonk het uit Leuvense hoek na acht speeldagen en na de overwinning tegen Zulte Waregem. En ook bij Beerschot zijn ze positief.

"Ons rapport blijft met 15 op 24 positief voor een ploeg die uit 1B komt. Wat een prestatie hebben wij al neergezet, tegen heel moeilijke ploegen en met een heel zware kalender", aldus Hernan Losada. "We speelden al tegen vier teams uit de G5 en ook tegen Charleroi en toch hebben we al 15 punten ... De balans is positief."

Cijfers

Rest de vraag: hoe verhouden de nieuwkomers zich tegenover de andere nieuwkomers de voorbije jaren in de Jupiler Pro League na acht speeldagen? We gingen het na en verzamelden de cijfers in een tabel. En het is niet de eerste keer dat de nieuwkomers het goed doen, zo blijkt: