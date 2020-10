🎥 "De cirkel is rond". KV Mechelen, de vijfde Belgische profclub voor Defour: een overzicht

"De cirkel is rond", aldus Steven Defour. De energieke middenvelder keert dan toch terug naar 'zijn' KV Mechelen, waarvoor hij in de jeugd al uitkwam. Malinwa wordt alweer de vijfde Belgische profclub voor de 52-voudige international. Een overzicht.

Voor hij naar KV Mechelen vertrok, zette Defour zijn eerste stapjes op het voetbalveld van Zennester Hombeek. In 2004 plukte Racing Genk het 15-jarige talent weg Achter De Kazerne, de rest is geschiedenis.

2004-2006: Racing Genk

Op 30 oktober 2004 mocht de amper 16-jarige leeftijd Defour debuteren van René Vandereycken, in een ploeg met jongens als Koen Daerden, Kevin Vandenbergh en... Igor de Camargo. Een jaar later werd Defour een vaste waarde bij de Limburgers.

2006-2011: Standard

Ongetwijfeld de meest succesperiode uit Defours carrière. In de Vurige Stede behaalde Defour, die het als jonkie snel tot aanvoerder schopte, twee landstitels ('07-'08, '08-'09). Het leverde hem in 2007 ook de Gouden Schoen op.

2014-2016: Anderlecht

Na drie seizoenen bij Porto, waarin Defour andermaal twee titels mocht vieren, besloot Defour om terug te keren naar Anderlecht. Dit tot ontsteltenis van de fans van Standard, die hem dat met een wansmakelijk spandoek ook duidelijk maakten.

2019-2020: Antwerp

In 2016 vertrok Defour naar Burnley. Gaandeweg leek het lichaam van Defour niet meer geschikt voor de Premier League. Vooral de kuit hield hem vaak aan de kant. Oude bekende Luciano D'Onofrio en Antwerp boden hem een uitweg. Een onverdeeld succes werd dat niet: door blessures kwam Defour alweer niet verder dan elf wedstrijden in de Jupiler Pro League. Zijn contract werd dan ook niet verlengd op de Bosuil.

2020-?: KV Mechelen

Zo zat Defour na het einde van het seizoen zonder club. Hij schermde een tijdlang met Turkse interesse, maar ook 'zijn' KV Mechelen wilde Defour in geel-rood zien spelen. Dat is sinds gisteren dan ook officieel een feit. Defour, die al even meetrainde met Malinwa, kreeg een prestatiegericht contract voor een seizoen aangeboden. Hij werd er voorgesteld met deze heel fraaie video.

Hij is er. Eindelijk.Meer info 👉 https://t.co/6q5gFnwZgX #AnnounceDefour KV Mechelen (@kvmechelen) October 15, 2020